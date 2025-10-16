Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyretmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi

Bölge genelinde: Parçalı, yer yer çok bulutlu; kuzey ve Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Parçalı, yer yer çok bulutlu; kuzey ve Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Bursa: 21°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.

21°C, parçalı, yer yer çok bulutlu. Çanakkale: 20°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.

20°C, parçalı, yer yer çok bulutlu. İstanbul: 19°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu.

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Denizli: 24°C, parçalı ve az bulutlu.

24°C, parçalı ve az bulutlu. İzmir: 24°C, parçalı ve az bulutlu.

24°C, parçalı ve az bulutlu. Manisa: 23°C, parçalı ve az bulutlu.

Akdeniz Bölgesi

Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu.

Parçalı ve az bulutlu. Adana: 29°C, parçalı ve az bulutlu.

29°C, parçalı ve az bulutlu. Antalya: 26°C, parçalı ve az bulutlu.

26°C, parçalı ve az bulutlu. Hatay: 28°C, parçalı ve az bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu.

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Ankara: 19°C, parçalı ve çok bulutlu.

19°C, parçalı ve çok bulutlu. Çankırı: 18°C, parçalı ve çok bulutlu.

18°C, parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir: 18°C, parçalı ve çok bulutlu.

Batı Karadeniz

Bölge genelinde: Parçalı çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce hariç aralıklı sağanak yağışlı.

Parçalı çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce hariç aralıklı sağanak yağışlı. Bolu: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

18°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Düzce: 21°C, parçalı ve çok bulutlu.

21°C, parçalı ve çok bulutlu. Sinop: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde: Parçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Parçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Amasya: 21°C, parçalı bulutlu.

21°C, parçalı bulutlu. Rize: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Samsun: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu.

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu. Erzurum: 16°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.

16°C, parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars: 17°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.

17°C, parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya: 21°C, parçalı ve az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi