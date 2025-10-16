Erdoğan bürokratları uyardı: Sosyal medyayı şahsi ikbaliniz için kullanmayın
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
6 ilde suç örgütü ve silah ticareti operasyonu: 16 tutuklama
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Muğla'da lise öğrencileri, Ankara ve Eskişehir gezisinden dönüş yolunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kütahya'da hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş : 16 Ekim 2025 09:22, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 09:23
İki otobüsle yaklaşık 28 öğrenci Ankara ve Eskişehir gezisine katılmak üzere Muğla'dan yola çıktı. Gezi programının ardından dönüş yoluna geçen öğrenciler, Eskişehir'de verilen yemek molasında pizza ve tavuk sote yedi.

Kütahya yakınlarına geldiklerinde bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine öğretmenler durumu fark ederek otobüsleri Kütahya Şehir Hastanesi'ne yönlendirdi.

Hastaneye getirilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı. İlk belirlemelere göre 28 öğrencinin rahatsızlandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, öğrenciler ve öğretmenlerin ifadelerine başvuruldu.

