62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre, Türkiye'de geçen yıl 62 bin kişi hava kirliliği kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdi. Raporda, Türkiye'nin havası en kirli şehirlerine de yer verildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 09:16, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 09:19
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir

Durgun rüzgar, ısınma kaynaklı yakıt kullanımı ve egzoz...

Bu durumların hepsi havayı kirleten nedenler arasında yer alıyor.

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre, hava kirliliği Türkiye ekonomisine yılda 138 milyar dolara mal oluyor.

BİR YILDA 62 BİN CAN KAYBI

Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, 2024 yılında partikül madde olarak nitelendirilen kirletici nedeniyle Türkiye genelinde 62 bin kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

Gümüşel, "Eğer kentleşmenin planlı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsek, bu bedel hızlı bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu kılavuz değerlere doğru indirilebilir ve karşılığında da ekonomik maliyet bu şekilde azaltılabilir." dedi.

TÜRKİYE'DE HAVANIN EN KİRLİ OLDUĞU ŞEHİRLER

Raporda, en kirli iller Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak belirlendi.

İstanbul ve Ankara'da ise hava kalitesi hassas düzeyde.

Uzmanlar Partikül Madde 2,5 olarak bilinen ve solunum yoluyla akciğerlere zarar veren partikül madde için de yasal sınır değeri belirlenmesini talep ediyor.

Çevre İçin Hekimler Derneği THHP Temsilcisi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, "Partikül Madde 2,5 akciğerlerin en uçlarına ilerleyip oradan da damar sistemine geçebiliyor." dedi.

Çağlayan, "Bu yüzden sağlık için çok önemli. Partikül madde hava kirliliği, her yıl yaklaşık 7,8 milyon erken ölüme neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Rapora göre, hava kirliliğinin düzeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyeye çekilirse Türkiye'de yılda en az 60 bin hayat kurtarılabilir.

