Greta Thunberg, yaşadıklarını anlattı: Fahişe deyip dövdüler

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze soykırımını dünya kamuoyunda en dirençli şekilde gündeme getiren organizasyonlardan biri olarak tarihe geçti.

Onlarca gemi ile deniz ablukasını yarmaya çalışan her milletten onlarca aktivist İsrail ordusu tarafından alıkonuldu.

Aralarında Türklerin de bulunduğu aktivistler arasında dünya çapında üne sahip bir isim de vardı.

İlk abluka yarma girişimi olan Madleen ekibinde de yer alan İsveçli aktivist Greta Thunberg...

İSRAİL ASKERLERİNİN MUAMELESİNİ ANLATTI

Bu bilinirlilik nedeniyle İsrail askerlerinin en sert muamelesine de Thunberg maruz kaldı.

Gazze'de ateşkesin sağlandığı bu günlerde ülkesine dönen Greta Thunberg, İsrail'de alıkonduğu günlerde yaşadıklarını İsveç'in Aftonbladet gazetesine anlattı.

"İSVEÇÇE KÜFÜR ÖĞRENMİŞLERDİ"

Thunberg, "Beni çok sert şekilde bir köşeye sürüklediler. 'Özel bayan için özel yer' dediler. İsveççe 'Lilla hora' (küçük fahişe) ve 'Hora Greta' (fahişe Greta) sözlerini öğrenmişlerdi, sürekli tekrar ediyorlardı.

BAYRAK İLE İŞKENCE

Bayrak bana değecek şekilde konmuştu. Her dalgalanıp bana değdiğinde 'Bayrağa dokunma!' diye bağırıyor, böğrüme tekme atıyorlardı. O halde otururken bir sürü gardiyan sıraya girip benimle selfie çekti."

BAVULUNA KÜFÜRLER YAZIP İSRAİL BAYRAĞI ÇİZDİLER

Greta'ya İsrail polisince el konulan bavulu geri verildiğinde ise üzerinde 'Fahişe Greta' yazıldığını, yanına bir penis ve İsrail bayrağı çizildiğini gördü.