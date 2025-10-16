Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul edecek

Erdoğan, daha sonra sırasıyla Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis'in güven mektuplarını teslim alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güven Mektubu Takdim Törenleri kapsamında ilk olarak Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon'u kabul edecek.

