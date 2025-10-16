Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 09:35, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 09:36
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.