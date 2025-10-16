Erdoğan bürokratları uyardı: Sosyal medyayı şahsi ikbaliniz için kullanmayın
Erdoğan bürokratları uyardı: Sosyal medyayı şahsi ikbaliniz için kullanmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaymakam adaylarına yaptığı konuşmada mülki idare amirleri (vali ve kaymakamlar) özelinde tüm bürokratlara sert bir mesaj verdi: "Sosyal medyayı şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere toleransımız yoktur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde yaptığı konuşmada son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan bir konuya dikkat çekti. Valilerin, kaymakamların, rektörlerin, bürokratların ve genel müdürlerin sosyal medyayı "hizmet" yerine "gösteri alanına" çevirmesini sert sözlerle eleştirdi.

"Sosyal Medyayı Şahsi PR İçin Kullananlara Tolerans Yok"

Törende yeni görevlere atanan 110 kaymakama seslenen Erdoğan, şu uyarıyı yaptı:

"Sosyal medyayı; hizmetlerin verimliliğini artırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak yerine, şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere de toleransımız yoktur. Sosyal medya platformları kimsenin gösteri sahnesi değildir."

Erdoğan'ın bu sözleri, son dönemde kamu yöneticilerinin hizmet üretmekten çok sosyal medya hesaplarında paylaşımlara ağırlık vermesine yönelik eleştirilerin ardından geldi. Özellikle kaymakamlar, rektörler, bürokratlar ve genel müdürler, sosyal medyada etkinlik paylaşımı yapmakla gündeme geliyor.

"Dijital Dünyanın Menfi Etkilerini Asgariye İndiriyoruz"

Erdoğan, teknolojik dönüşümün devlet yönetiminde doğru şekilde kullanılmasının önemine de değindi:

"Devlet olarak dijital yeniliklerden faydalanıyoruz. Ancak bu yeniliklerin aile, toplum ve gençler üzerindeki menfi etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz."

Cumhurbaşkanı, kamu görevinde bulunanların sosyal medyayı kişisel vitrin olarak kullanmasının kamu hizmetini gölgelediğini vurguladı.

"Kibir Zehrini Uzak Tutun"

Erdoğan, konuşmasının sonunda kaymakam adaylarına yöneticilik ahlakı ve devlet terbiyesi konusunda da uyarılarda bulundu:

"Makamlar, koltuklar gelip geçicidir. Asıl olan, milletin duasını almak, geride eser bırakabilmektir. Milletin hayır duasına, Rabbimizin rızasına mazhar olmak istiyorsanız; kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız."

Kamu Yöneticilerine Artan Tepkiler

Son yıllarda özellikle bürokratların ve yerel idarecilerin sosyal medya üzerinden sık sık temsil, tören, kabul paylaşımı yapması kamuoyunda tepki çekmişti. Hizmet üretmek yerine PR faaliyetlerine ağırlık verildiği eleştirileri sık sık dile getiriliyor. Erdoğan'ın bu çıkışı, sadece kaymakamları değil, tüm kamu görevlilerini kapsayan bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

