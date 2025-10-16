Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye kara para operasyonu!
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
6 ilde suç örgütü ve silah ticareti operasyonu: 16 tutuklama
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da İETT otobüsü durağa girdi: Kaza anı kamerada

İstanbul Çekmeköy'de özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 10:39, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 10:55
Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde, 131T numaralı hatta sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı.

Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Otobüsün altında kalarak ağır yaralandığı belirlenen D.Ş. isimli kadın, hastanede yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Kazada araçlarda hasar oluşurken, yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Otobüs şoförü sinir krizi geçirdi

Otobüs şoförü ile motosikletin sürücüsü arasında münakaşa yaşandığı, bu sırada otobüs şoförünün sinir krizi geçirerek motosikletin üzerine aracı sürdüğü esnada kontrolünü kaybederek, otobüs durağına ve Çamlık Tıp Merkezi önünde bulunan biri vinç olmak üzere 3 araca çarptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, otobüs şoförü ile motosikletin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı özel halk otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedildi

Kazaya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Çamlık Tıp Merkezi'nde görevli doktor Arif Tunçeli, "Motosikletli ile şoför yolda kapışmış. İETT şoförü durup kapıyı açınca, motosikletli girmiş birkaç yumruk atmış. Buraları kamera kayıtlarından gördük. Şoför anladığım kadarıyla ya kalp krizi geçirmiş, araba hakimiyetini kaybetmiş bu tarafa doğru gelmiş. İnşaatla ilgili çalışma yapılıyordu. Beyaz platformu almış önüne, onu da sürüyerek gelmiş. Siyah araba da benim, onu da sürüklemiş. Öyle sıkışmış, durmuş. Oradaki bayan ağır yaralıydı." ifadelerini kullandı.

İETT'den yapılan açıklamada ise kazayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtilerek, yaralıların durumunun takip edildiği bildirildi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, kaza anı özel halk otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedildi.

