Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor: 109 suç örgütü çökertildi

Milli ve manevi değerleri olumsuz etkileyen, suçla mücadele algısının zayıflamasına neden olan, kayıt dışı ekonominin artmasına ve vergi kayıplarına yol açan çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar suçlarına yönelik güvenlik güçlerinin mücadelesi sürüyor.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından derlenen bilgiye göre, yasa dışı bahisle mücadele, çok yönlü bir stratejiyle yasa dışı bahis organizatörleri ve bunların yerel bağlantıları üzerinden yürütülüyor.

Bu kapsamda, son 5 yılda 109 organize suç örgütüne operasyon yapıldı.

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında, geçen yıl gerçekleştirilen 499 operasyonda 3 bin 397 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1088'i tutuklandı.

Bu yıl 6 Ekim'e kadar yapılan 621 operasyonda ise 3 bin 394 şüpheli yakalandı ve bunlardan 1313'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Legal bahis pazarının iki katı

Türkiye'de yasal bahis pazarından elde edilen gelirler, 2025 yılının eylül ayında yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporu'na göre 590 milyar 902 milyon 631 bin 539 lira 32 kuruş oldu.

Yasa dışı bahis pazarının ise yıllık legal bahis pazar hacminin iki katını bulduğu değerlendiriliyor.

Çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar suçundan 1 Ocak 2024-6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 15 milyar 847 milyon 182 bin 514 lira para ve mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya'dan kararlılıkla mücadele vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teknolojik ilerlemeler ve dijitalleşmenin, toplumları cam ekranların ardına mahkum edip yalnızlaştırırken, sanal dolandırıcılık, yasa dışı bahis gibi yeni suç türlerine kapı araladığını belirtti.

Yasa dışı bahsin bir tuzak ve sömürü zinciri olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu karanlık ağlar, özellikle gençlerimizi kolay kazanç hayaliyle borca, suça, hatta intihara sürükleyen, aileleri yıkan, maddi çöküşleri derinleştiren, ruhsal çöküntülere yol açan bir girdap. Bakanlık olarak, kara para, dijital dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suç ekonomilerinin tamamını aynı bütünlük içinde ele alıyor ve yasa dışı bahis ve kumar ağlarına karşı çok yönlü bir mücadele yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz."