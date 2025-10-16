EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i öldürdü

Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i öldürdü

İstanbul'da bir kadın daha cinayete kurban gitti. Aysel Karakoç isimli kadın, bir süre önce ayrıldığı Fethi Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 13:29, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 13:52


Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da yaşayan Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı Fethi Ş. tarafından öldürüldü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu'da bulunan bir sitede meydana geldi.

BARIŞMA BAHANESİYLE GELDİ

İddiaya göre, Fethi Ş. bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç'un evine barışma bahanesiyle geldi.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç'u beş yerinden bıçakladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aysel Karakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Ş.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Fethi Ş. emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.


