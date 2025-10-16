Saka kuşu kaçakçılığına 10,8 milyon lira ceza

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Operasyon sonucunda 1431 saka kuşunun kurtarıldığını ve doğal ortamına salındığını aktaran Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışmasıyla 1431 adet saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı."

Yumaklı, yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliği korumak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini de vurguladı.