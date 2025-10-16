EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesini değerlendirdi
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye kara para operasyonu!
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
6 ilde suç örgütü ve silah ticareti operasyonu: 16 tutuklama
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
Memişoğlu: Sağlık, uluslararası iş birliği için stratejik bir köprüdür

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin, yalnızca sağlık hizmeti sunumunda değil, üretim alanında da kararlılıkla ilerlediğini belirterek, "Kendi cihazını, yazılımını, ilacını ve aşısını üreten ülkemiz, sağlıkta üretim kapasitesini her geçen gün güçlendirmektedir. Bu alanda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalar yürütmeye hazırız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 14:03, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 14:04
Memişoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'ndaki "İlaç ve Medikal Malzemeler" konulu panelde yaptığı konuşmada, Afrika ve Türkiye arasındaki sağlık iş birliğini konuşmak için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık sisteminde büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunun hayata geçirildiğini kaydetti.

Kemal Memişoğlu, modern ve kapsamlı şehir hastaneleri, dijital sağlık sistemi ve koruyucu sağlık hizmetlerini önceliklendiren bir anlayışla uluslararası düzeyde örnek gösterilen bir sağlık sistemine sahip olunduğunun altını çizerek, "Kovid sürecini hepimiz yaşadık. O dönem, sadece sağlık sistemlerinin değil, insanlığın da büyük bir sınavdan geçtiği bir dönemdi. Türkiye olarak biz, güçlü sağlık altyapımız ve nitelikli insan kaynağımızla bu süreci başarıyla yönettik ve vatandaşımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunduk." diye konuştu.

"Türkiye, Afrika ülkeleriyle sağlık alanındaki iş birliklerini daha da geliştirmeye kararlıdır"

Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkeye ventilatörden maskeye, PCR kitlerinden aşıya kadar geniş bir ürün yelpazesinin ulaştırıldığını vurgulayan Memişoğlu, Türkiye'nin uluslararası dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilediğini dile getirdi.

Memişoğlu, sağlık alanındaki üretim gücünün Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) üzerinden yürütüldüğünü ve fikirden ürüne uzanan bir ekosistem inşa edildiğini aktararak, "Bu ekosistemi, milli sağlık teknoloji hamlemizin taşıyıcısı olarak görüyor, üreten sağlık modelimizi, yalnızca kendi ihtiyaçlarımızı karşılayan değil, teknoloji ve ürün ihraç eden, ekonomik büyümeye katkı sunan bir yapıya dönüştürüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne, bilim insanlarının birikimine, sanayicilerin üretim kapasitesine ve girişimciliğine güvendiklerini belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, yalnızca sağlık hizmeti sunumunda değil, üretim alanında da kararlılıkla ilerlemektedir. Kendi cihazını, yazılımını, ilacını ve aşısını üreten ülkemiz, sağlıkta üretim kapasitesini her geçen gün güçlendirmektedir. Bu alanda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalar yürütmeye hazırız. Çünkü biliyoruz ki sağlık, sadece bir hizmet alanı değil, kalkınma, teknoloji ve uluslararası iş birliği için stratejik bir köprüdür. Biz bugün, bu köprüyü Afrika ülkeleri ile birlikte daha da geliştirmek için buradayız. Kıtada kurduğumuz sağlık tesislerimizle yalnızca sağlık hizmeti sunmakla kalmıyor, bu merkezlerde yerel sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştiriyoruz. Ayrıca ileri düzey ameliyatlarla hizmet kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Mogadişu'daki 336 yataklı Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sudan'ın Nyala kentindeki 150 yataklı Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Nijer'deki 44 yataklı Türkiye Dostluk Hastanesi, bu vizyonun somut örneğidir. Türkiye, Afrika ülkeleriyle sağlık alanındaki işbirliklerini daha da geliştirmeye kararlıdır."

Panele, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

