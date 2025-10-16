Hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, gündem oldu

Bir hemşire, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maaşını takipçileriyle paylaştı.

Şehir hastanesinde görev yaptığını belirten hemşire, 3 yıllık kıdemle aylık 78-80 bin TL civarında maaş aldığını ifade etti.

"DEVLET HASTANESİNE ATANIRSANIZ..."

Hemşire, "Yeni atanacak biri 75-78 bin civarı alır. Ama bu şehir hastanesi için geçerli. Devlet hastanesine atanırsanız maaş 73 binlere düşer" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Gönderi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle emekliler maaş farkına tepki gösterdi. Yorumlarda bazıları "Bir hemşire 80 bin alıyorsa emekliler neden 17 bin alıyor?", "Bu durum gelir eşitsizliğini daha da görünür hale getiriyor", "Emekliyim ama senin aldığının 3'te 1'ini bile almıyorum", "Emeklilerin haline bir kez daha acıdım" gibi yorumlara yer verdi.