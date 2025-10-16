EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Beylikdüzü'nde üst geçitteki yürüyen merdivende yangın çıktı

Beylikdüzü'nde, metrobüs durağına giden üst geçitteki yürüyen merdivende çıkan yangına, vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 14:23, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 15:12


Beykent Metrobüs Durağı'na giden üst geçidin Beylikdüzü tarafında çalışma nedeniyle kapalı olan yürüyen merdivende yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, bazı vatandaşlar çevredeki iş yerlerinden buldukları yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti.

Alevlerin söndürülmesi üzerine itfaiye ekipleri geri çevrildi. Yangın, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

