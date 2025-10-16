Beylikdüzü'nde üst geçitteki yürüyen merdivende yangın çıktı

Beykent Metrobüs Durağı'na giden üst geçidin Beylikdüzü tarafında çalışma nedeniyle kapalı olan yürüyen merdivende yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, bazı vatandaşlar çevredeki iş yerlerinden buldukları yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti.

Alevlerin söndürülmesi üzerine itfaiye ekipleri geri çevrildi. Yangın, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.