Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı

Olay, Mamak ilçesi Duralı Aliç Mahallesi 981. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 ay önce başlayan bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında bitişiğindeki 17 katlı binanın zemininde kayma meydana geldi. Apartmanın çevresinde büyük çatlaklar oluştu.

Güvenlik gerekçesiyle 45 dairelik bina tahliye edilirken, bina sakinleri geceyi akrabalarının yanında ve araçlarında geçirdi. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Deniz Sitesi sakinleri, tehlikenin ortadan kalkması için inşaatın durdurulmasını istedi.

"4 aydır diken üzerinde oturuyoruz"

Zemin kaymasından dolayı tedirgin olduklarını belirten apartman sakinlerinden Buket Nayır, 'Dün akşam misafirim vardı ve o bize zeminin kaydığını söyledi. Apar topar aşağı indik. Panik atak olduk, evlerde duramaz olduk. Bunun bir çözümü olması gerekiyor. İnanın bir saatlik uykum yok, çocuklar da aynı şekilde. Onlar da uykusuz bir şekilde okula gittiler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 4 aydır diken üzerinde oturuyoruz. Bir an önce buraya müdahale edilmesini istiyoruz. Korkularımız artık gitsin, evlerimizde zor duruyoruz' dedi.

Gidecek başka bir yerlerinin olmadığını söyleyen Fadime Kaya, "Binayı boşaltın diyorlar ama nereye gideceğiz? Kimse arayıp da hadi gelin bugün burada kalın demiyor. 45 daire, 300 kişi oturuyor bu binada. Nereye gitsin? Belediyeyi arıyoruz, zabıtayı arıyoruz, daha ne yapmamız gerekiyor? İmar müdürü 'Sıkıntı yok' diyor ama sıkıntı olmasa buralar neden yıkılsın? Gece neredeyse kalp krizi geçirecektim' diye konuştu.

"Burada perişan olduk"

Apartman sakinlerinden Levent Erdoğan ise, 'Dün geceden beri sorun yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi çatlaklar var inşaattan dolayı. Yanda gördüğünüz inşaat başlayalı burada sorunlar var. Önce yolu çökertti, sonra binanın temelini yerinden oynattı. Dün gece de AFAD ekipleri, belediye, polis, itfaiye, tüm herkes buradaydı. Gece 3'e kadar burada perişan olduk. Sonra da komple binayı boşalttık. Bu inşaat başladı başlayalı bu sorunu yaşıyoruz. Hiçbir şekilde de dur diyen yok, sürekli çalışıyorlar' dedi.



