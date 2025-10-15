LGS Başarısı Bisikletle Ödüllendirildi: Mamak'ta Dereceye Giren Öğrencilere Anlamlı Destek

Mamak Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mamak Kırşehirliler Derneği iş birliğiyle yürütülen "Mamak Kırşehirliler Derneği Bisiklet Projesi" kapsamında, LGS'de ilk 10'a giren öğrenciler bisikletle ödüllendirildi. Etkinlikte, öğrencilerin hem akademik hem de fiziksel gelişimini destekleyen projeler vurgulandı.

Mamak Halk Eğitim Merkezi'nde coşkulu bir törenle gerçekleşen ödül dağıtımına, ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Proje, eğitimi ve sporu teşvik etme amacını taşıyor. Bisiklet ödüllerini kazanan başarılı öğrenciler arasında Alper Kerem Nafak, Ela Başpınar, Aslı Sena Çetin, İlker Bircan, Ayşe Eren, Şevval Aydın, Cemre Tartar, Emir Yıldız ve Efe Yasin Biçer yer aldı.

Belediye Başkanı Şahin'den Sürpriz Telefon Hediyesi

Törene katılan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, öğrencilerin başarısına kayıtsız kalmayarak sürpriz bir jest yaptı. Şahin, maaşını aldıktan sonra kendi imkanlarıyla ilk 10'a giren öğrencilerin her birine birer telefon hediye etme sözü verdi. Şahin, öğrencilere seslenerek, "Bu hediyeleri kendi maaşımdan alacağım. Gelecek sizlerin eseri olacak. Hepinizin gözlerinden öpüyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

"Sizleri Geleceğe En İyi Şekilde Hazırlamak İçin Buradayız"

Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, projenin temel unsurunun çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Eğitime destek vermek, toplumumuza katkı sağlamanın en etkili yoludur. Bizler, sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için buradayız" ifadelerini kullandı. Çelik, gelecekte Ahilik konulu kompozisyon ve Neşet Ertaş türkülerini seslendirme yarışmaları gibi kültürel etkinlikler düzenleme planlarından da bahsetti.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldız ise projenin akademik başarının yanı sıra fiziksel aktiviteleri de destekleyerek öğrencilerin motivasyonunu artırmayı hedeflediğini belirtti. Yıldız, "Benzer çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay ise takdir edilmenin köklü bir Ahilik geleneği olduğunu belirterek, vakıf olarak bu yıl da 251 üniversite öğrencisine burs sağladıklarını kaydetti.

Törene, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldız, siyasi parti ilçe başkanları, Kırşehirli dernekler federasyon ve vakıf temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.



