Şahika Ercümen 10 Yıl Sonra Nefesini Yine Gazze İçin Tutacak

Dünya dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, yıllardır süren insani krize dikkat çekmek amacıyla tarihi bir rekor denemesi gerçekleştirecek. Ateşkes anlaşması sonrası "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla yola çıkan Ercümen, 10 yıl önce yine Gazze halkına atfettiği rekorunun izinden gidiyor.

Yarın Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılması planlanan dalışta Ercümen, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe inerek kendi dünya rekorunu kırmayı hedefliyor.

Kendi Rekorunu Geliştirme Yolunda: 107 Metre Neden Önemli?

Şahika Ercümen, 2 yıl önce Hatay'da 106 metreye dalarak Sırp asıllı Lena Balta'nın 105 metrelik rekorunu elinden almıştı. Milli sporcu, şimdi bu rekoru bir metre daha ileriye taşıyarak 107 metreye ulaşmayı amaçlıyor.

Ercümen, dalışın önemini şu sözlerle açıkladı:

"Gazze'de senelerdir çekilen bir eziyet var. Dakikalarca suyun altında nefes alamamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bu yüzden bu dünya rekorunu Gazze'ye ithaf etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılında 107 metreye dalarak hem cumhuriyetimizi onurlandırmak hem de 'Gazze nefes alsın' diye tüm dünyaya haykırmak istiyoruz."

40 Katlı Binanın Dibine İniş: İnsanüstü Mücadele

Milli sporcu, Kaş'ta sürdürdüğü yoğun antrenmanlarda su altındaki zorlu koşulları AA muhabirine anlattı. Özellikle deniz suyunun soğukluğu ve derinlikteki basınç, antrenmanların çetin geçmesine neden oluyor.

"Bu derinlikler daha önce inilmemiş derinlikler. Kendimi astronot gibi hissediyorum." diyen Ercümen, basıncın etkisini şu çarpıcı örnekle gözler önüne serdi:

"Bu dalışta yaklaşık 40 katlı bir binanın en dibine inip çıktığımı varsayabiliriz. Suyun altında 11 atmosferin üzerinde bir basınca maruz kalacağım. Her santimetrekareme 11 kilodan fazla bir basınç uygulanıyor."

Dalış Detayları: 3.5 Dakikalık Hayati Süreç

Ercümen'in rekor denemesi, ağırlık yardımıyla hızlı bir iniş ve ardından paletsiz çıkışı kapsayan yaklaşık 3,5 dakikalık zorlu bir süreç olacak.

Dalış, dünya ve Türkiye sualtı sporları federasyonlarının uluslararası hakemleri gözetiminde yapılacak ve sualtından canlı yayınlanacak. Ercümen'in bu dalışı, spor tarihine yeni bir rekor kazandırmanın yanı sıra, küresel barış ve dayanışma için güçlü bir sembol olacak.