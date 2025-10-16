'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM'de başlayacak 2026 yılı bütçe görüşmelerinin memurun alım gücünün yükseltilmesi için bir fırsat olduğunu belirterek, "Emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam bütçeye girsin istiyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 15:34, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 15:44
Memur-Sen üyeleri, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulmasının öncesinde kamu görevlilerinin taleplerini dile getirmek amacıyla Meclis önünde eylem düzenledi.

"Emeği Gören Hakkımızı Veren Bütçe İstiyoruz" yazılı pankart açan konfederasyon üyeleri, memur maaşlarının iyileştirilmesine yönelik sloganlar attı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, kamuda çalışma barışının bozulduğunu ileri sürdü.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin yarın Meclis'e sunulacağını hatırlatan Yalçın, bütçe görüşmelerinde memurların yaşadığı adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Yalçın, memur ve memur emeklisinin kayıplarının artarak devam ettiği değerlendirmesinde bulunarak, "Kamuda ücret dengesi, gelir adaleti ve çalışma barışı sağlansın istiyoruz. Bunun için Meclis eksiği tamamlamalı, yanlışı düzeltmelidir." diye konuştu.

"Bütçe memuru görsün, hakkımızı versin"

Ekonomideki gelişmelere değinen Yalçın, kamu görevlilerinin maaşlarının yüzde 50'den fazlasını kiraya ödediğini söyledi.

Yalçın, kamuda çalışanların ücretlerindeki dengesizlikten dolayı çalışma barışının bozulduğu görüşünü savunarak, şunları kaydetti:

"Memurun ve emeklinin durumunu Meclis'teki bütün vekillerimiz, bütün siyasi partiler, hükümetin tüm yetkilileri biliyor. Bu çarpık tabloyu düzeltmek için gazi Meclis iradesini kullansın, bütçe memuru görsün, hakkımızı versin.

Bütçe görüşmelerinde memurun alım gücünün yükseltilmesi, kamuda ücret dengesinin yerine getirilmesi, çalışma barışının temin edilmesi için bir fırsat var. Emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam bütçeye girsin istiyoruz. Birinci dereceye 3600 ek gösterge 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde aldığımız bir karardı. Süresi içinde o kadar uğraşımıza rağmen bitirilmedi. Yıl sonu gelmeden bütçe görüşmelerinde birinci dereceye 3600 ek gösterge de Meclis'te yasalaşsın istiyoruz. Harcırah ve yiyecek yardımına ilişkin sorunlarımız çözülsün, fazla çalışma ücretinde statüler arasında adaletsizlik giderilsin istiyoruz."

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun artık ömrünü tamamladığı yönünde görüş bildiren Yalçın, yeni bir kanunun hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

