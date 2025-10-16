Altında rekorlar zinciri: Uzmanından 'temkinli olunmalı' tavsiyesi

'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altında rekorlar zinciri: Uzmanından 'temkinli olunmalı' tavsiyesi

Küresel piyasalarda altın fiyatları tarihi rekorlara tırmanırken, yatırımcılar yeniden güvenli limana yöneldi. Ons altın 4 bin 232 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken, gram altın Türkiye'de 5 bin 912 TL'ye ulaşarak yeni bir eşiği geçti. Son dönemdeki yükselişi değerlendiren DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş yatırımcılara, "Temkinli olmak bu dönemde en değerli refleks" uyarısında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 16:08, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 16:25
Yazdır
Altında rekorlar zinciri: Uzmanından 'temkinli olunmalı' tavsiyesi

Uzmanlara göre yükselişin ardında yalnızca piyasa dalgalanmaları değil, küresel ekonomik yapıda yaşanan köklü değişimler bulunuyor. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, Çin-ABD ticaret gerilimleri ve merkez bankalarının güçlü altın alımları, sarı metali yeniden maddi sistemin merkezine taşıdı. Bank of America 2026 için ons altın hedefini 5 bin dolar, ANZ Bank ise yıl sonu beklentisini 4 bin 400 dolar olarak revize etti.

"Bu yükselişte rasyonel kalmak şart"

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş ise son dönemdeki yükselişi değerlendirirken yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Kitiş, "Altında yaşadığımız süreç, sadece fiyat artışından ibaret değil; küresel güven arayışının yansıması. Ancak her yükselişin içinde bir düzeltme potansiyeli vardır. Bu dönemde temkinli olmak, fırsat kadar kıymetlidir. Şu an altındaki ralli, yalnızca tesadüf değil; faiz beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankası alımlarının ortak etkisiyle şekilleniyor. Ancak bu yükselişin sürdürülebilirliği, yukarıda sayılan risklerin dengelenmesine bağlı. Yani bugün 'altın çağ başlıyor' diye söz etmek mümkün; fakat yarın 'düzeltme kapıda' uyarısını da akılda tutmak şart" dedi.

"Soğukkanlılık ve portföy çeşitliliği son derece önemli"

Kitiş, kısa vadede 6 bin TL seviyesinin test edilmesini muhtemel görürken, orta vadede yatırımcıların duygusal kararlar yerine veriye ve makro gelişmelere dayalı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Ahmet Cumhur Kitiş, "Ons 4 bin doların üzerinde kalıcılık sağlarsa gram altın için 6 bin 200 - 6 bin 500 TL bandı teknik olarak mümkün. Fakat bu seviyeler kalıcı bir taban değil, geçici dengeler olabilir. Bu nedenle soğukkanlılık ve portföy çeşitliliği son derece önemli" diye konuştu.

"Altın artık yeni rezerv aracı"

Merkez bankalarının rezerv yapısında altın payının hızla arttığını ifade eden Kitiş, "Dünya artık dövize değil, değere yöneliyor. Altın, yeniden bir rezerv standardı haline geliyor. Bu eğilim sadece fiyatı değil, finansal güvenlik algısını da değiştiriyor. Türkiye açısından ise tablo biraz daha hassas. Döviz kurundaki hareketlilik ve yüksek iç talep, gram altını küresel ortalamaların üzerine taşıyor. Buna rağmen 'altın her zaman kazandırır' klişesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Altın uzun vadede güvenli limandır ama kısa vadede dalgalanabilir. Bu yüzden yatırımcı sabırla ve planla hareket etmeli; yükseliş kadar durgunluk dönemine de hazırlıklı olmalı. Altın çağının bitmediği doğru, ama herkesin aynı anda kazandığı bir dönem de değil bu. Gerçek kazanç, doğru zamanda ve doğru ölçüde hareket etmektir" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber