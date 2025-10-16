Koca vahşeti: Bıçaklanan kadın ağır yaralı, karnındaki bebeği öldü
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyruklu J.M.B.B. (26) isimli hamile kadın, eşi tarafından bıçaklandı. Kadın ağır yaralanırken, karnındaki bebek hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 16:13, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 16:14
Olay, Silopi ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Irak uyruklu J.M.B.B., eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hamile olduğu, karnındaki bebeğinin ise öldüğü belirlendi. J.M.B.B.'nin hayati tehlikesi sürerken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.