5 yaşındaki çocuğunu markette darbeden baba gözaltında
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette 5 yaşındaki çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 16:17, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 16:38
Emek Mahallesi'ndeki markette bir kişinin yanındaki çocuğu darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Görüntülerde C.E'nin 5 yaşındaki oğlunu darbettiğini belirleyen Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Darbedilen çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi.