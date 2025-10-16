'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
İzmir'de eski eş dehşeti: Sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde 27 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi 1262 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülben Duru (27) ile eski eşi A.Ç. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Duru'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gülben Duru kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

