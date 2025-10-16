'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
Zonguldak'ta arkadaşını darbeden lise öğrencisi tutuklandı

Zonguldak'ta arkadaşını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı. Çenesinde kırıklar olan öğrencinin tedavisi sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 17:08, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 17:08
14 Ekim'de teneffüste tuvalete giden Erdemir Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri U.T.U. ile B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.T.U. çenesine aldığı darbeyle yere düştü.

Olay yerine gelen nöbetçi öğretmen kavgaya müdahale etti. Okul idaresinin haber vermesi üzerine U.T.U'nun ailesi, çocuklarını hastaneye götürdü.

Çenesinde kırıklar olduğu belirlenen öğrencinin tedavisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

U.T.U'nun ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan B.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

