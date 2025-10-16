Zonguldak'ta arkadaşını darbeden lise öğrencisi tutuklandı

Çenesinde kırıklar olduğu belirlenen öğrencinin tedavisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Olay yerine gelen nöbetçi öğretmen kavgaya müdahale etti. Okul idaresinin haber vermesi üzerine U.T.U'nun ailesi, çocuklarını hastaneye götürdü.

14 Ekim'de teneffüste tuvalete giden Erdemir Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri U.T.U. ile B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

