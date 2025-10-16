Bakan Kacır: TOGG 73 binden fazla araç teslim etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki 113 teknoparkta yaklaşık 12 bin şirketin yeni nesil teknolojiler geliştirdiğini söyledi.

Kacır, Globalturk Capital tarafından düzenlenen "7. Yıllık Özel Sermaye Fonları Konferansı"nda yaptığı konuşmada, teknolojik üstünlüğün artık sadece kalkınmanın itici gücü olmadığını, küresel liderliğe giden bir yol olduğunu ifade etti.

Akıllı AR-GE teşvikleri sayesinde inovasyonu ölçekli üretime dönüştürdüklerini belirten Kacır, "Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımız, 2002'deki 10 milyar dolardan geçen yıl 101 milyar dolara çıktı. Bu 10 katlık bir sıçrama. Yüksek teknoloji üretimi, sektör ortalamasına kıyasla daha hızlı bir büyüme gösteriyor." dedi.

Kacır, nitelikli iş gücündeki büyümenin de aynı derecede etkileyici olduğunu ifade ederek, 2000'li yılların başında Türkiye'de sadece 29 bin AR-GE personeli olduğunu, bugün ise bu sayının 291 bine ulaştığını söyledi.

AR-GE ve teknolojide kaydedilen ilerlemenin, açık şekilde hızla gelişen savunma sanayisinde görülen somut sonuçlar ortaya koyduğunu anlatan Kacır, "Türkiye bugün askeri insansız hava sistemlerinde dünya lideri konumunda, bu da mühendislik derinliğimizin ve yenilikçi kapasitemizin açık bir kanıtı." diye konuştu.

Kacır, artık Türkiye'nin kendi eğitim uçağını, helikopterini, deniz platformunu, kara sistemlerini ve uydularını geliştirdiğini belirterek, odak noktalarının, bu başarı öyküsünü diğer sektörlere de yaymak olduğunu aktardı.

- "TOGG bugüne kadar 73 binden fazla araç teslim etti"

En ilham verici ulusal hikayelerden birinin, Türkiye'nin ilk yerli üretim akıllı elektrikli aracı TOGG olduğunu dile getiren Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"2018 yılında kurulan TOGG, 2022'de üretim bandından indi ve ilk müşteri teslimatları 2023'te yapıldı. TOGG bugüne kadar 73 binden fazla araç teslim etti ve bu yıl T10F sedan modelini piyasaya sürdü. TOGG, AR-GE ve endüstriyel kapasitemizi,Türkiye'de üretilen küresel ölçekte, geleceğe hazır ürünlere nasıl dönüştürdüğümüzü gösteriyor. Türkiye'nin ileri teknoloji sektörlerinde küresel bir lider olması için destek mekanizmalarımızı sürekli geliştiriyor ve genişletiyoruz. Teknolojik ve stratejik yatırımlar için tercihli kredi politikası geliştirdik. Bu uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman, Türkiye'de faaliyet gösteren küresel şirketler için de erişilebilir."

Kacır, Türkiye'yi yeni nesil teknoloji yatırımlarının merkezi haline getirme yolunda atılan bir diğer önemli adımın, ileri teknoloji projeleri için en büyük teşvik programlarından HIT-30'un olduğunu aktardı.

Programın, yarı iletkenler, mobilite, yeşil dönüşüm, ileri üretim, sağlık teknolojileri, dijital teknolojiler ve uzay dahil 30'dan fazla temel alana yönelik destek sağladığını belirten Kacır, Türkiye'nin stratejik öncelikleri ve yetenekleri doğrultusunda, HIT-30 programı kapsamında başlangıçta 6 özel çağrı yayınladıklarını ve desteklerini duyurmaya devam edeceklerini söyledi.