'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Bakan Kacır: TOGG 73 binden fazla araç teslim etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki teknolojik dönüşüm hakkında önemli veriler paylaştı. Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli aracı TOGG'un bugüne kadar 73 binden fazla araç teslim ettiğini ve T10F sedan modelini piyasaya sürdüğünü aktardı.

16 Ekim 2025 17:30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki 113 teknoparkta yaklaşık 12 bin şirketin yeni nesil teknolojiler geliştirdiğini söyledi.

Kacır, Globalturk Capital tarafından düzenlenen "7. Yıllık Özel Sermaye Fonları Konferansı"nda yaptığı konuşmada, teknolojik üstünlüğün artık sadece kalkınmanın itici gücü olmadığını, küresel liderliğe giden bir yol olduğunu ifade etti.

Akıllı AR-GE teşvikleri sayesinde inovasyonu ölçekli üretime dönüştürdüklerini belirten Kacır, "Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımız, 2002'deki 10 milyar dolardan geçen yıl 101 milyar dolara çıktı. Bu 10 katlık bir sıçrama. Yüksek teknoloji üretimi, sektör ortalamasına kıyasla daha hızlı bir büyüme gösteriyor." dedi.

Kacır, nitelikli iş gücündeki büyümenin de aynı derecede etkileyici olduğunu ifade ederek, 2000'li yılların başında Türkiye'de sadece 29 bin AR-GE personeli olduğunu, bugün ise bu sayının 291 bine ulaştığını söyledi.

AR-GE ve teknolojide kaydedilen ilerlemenin, açık şekilde hızla gelişen savunma sanayisinde görülen somut sonuçlar ortaya koyduğunu anlatan Kacır, "Türkiye bugün askeri insansız hava sistemlerinde dünya lideri konumunda, bu da mühendislik derinliğimizin ve yenilikçi kapasitemizin açık bir kanıtı." diye konuştu.

Kacır, artık Türkiye'nin kendi eğitim uçağını, helikopterini, deniz platformunu, kara sistemlerini ve uydularını geliştirdiğini belirterek, odak noktalarının, bu başarı öyküsünü diğer sektörlere de yaymak olduğunu aktardı.

- "TOGG bugüne kadar 73 binden fazla araç teslim etti"

En ilham verici ulusal hikayelerden birinin, Türkiye'nin ilk yerli üretim akıllı elektrikli aracı TOGG olduğunu dile getiren Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"2018 yılında kurulan TOGG, 2022'de üretim bandından indi ve ilk müşteri teslimatları 2023'te yapıldı. TOGG bugüne kadar 73 binden fazla araç teslim etti ve bu yıl T10F sedan modelini piyasaya sürdü. TOGG, AR-GE ve endüstriyel kapasitemizi,Türkiye'de üretilen küresel ölçekte, geleceğe hazır ürünlere nasıl dönüştürdüğümüzü gösteriyor. Türkiye'nin ileri teknoloji sektörlerinde küresel bir lider olması için destek mekanizmalarımızı sürekli geliştiriyor ve genişletiyoruz. Teknolojik ve stratejik yatırımlar için tercihli kredi politikası geliştirdik. Bu uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman, Türkiye'de faaliyet gösteren küresel şirketler için de erişilebilir."

Kacır, Türkiye'yi yeni nesil teknoloji yatırımlarının merkezi haline getirme yolunda atılan bir diğer önemli adımın, ileri teknoloji projeleri için en büyük teşvik programlarından HIT-30'un olduğunu aktardı.

Programın, yarı iletkenler, mobilite, yeşil dönüşüm, ileri üretim, sağlık teknolojileri, dijital teknolojiler ve uzay dahil 30'dan fazla temel alana yönelik destek sağladığını belirten Kacır, Türkiye'nin stratejik öncelikleri ve yetenekleri doğrultusunda, HIT-30 programı kapsamında başlangıçta 6 özel çağrı yayınladıklarını ve desteklerini duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

