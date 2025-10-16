Minik Berra'nın boğularak hayatını kaybettiği özel kreş kapatıldı

Bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan raporda okulda ciddi ihmal ve usulsüzlüklere yer verildi. Raporda, kaçak öğretmen çalıştırılması, kaçak öğrenci istihdamı ve okul kurucusunun sorumluluklarını yerine getirmemesi gibi ağır tespitler bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulun faaliyetlerinin bugün itibariyle durdurulmasına karar verildi.

Okulun kapatılmasına gerekçe olarak, mevzuata aykırı faaliyetler ve yönetim ihmalleri gösterildi. Kararın ardından öğrencilerin ve velilerin durumuna ilişkin sürecin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi.