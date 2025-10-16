14 yıllık kayıp cinayet çözüldü: Kardeşi öldürüp gömmüş!

Şüpheli Ali K'nin Yahnikapan Mahallesi'ndeki evinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.

Muharrem K'den (64) 2011 yılından beri haber alamayan yakınları, bu kişinin bulunması için geçen yıl jandarmaya başvurdu.

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır kayıp olarak aranan kişinin kardeşi tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

