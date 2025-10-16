GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personeli için yürütülen maaş promosyon görüşmeleri sonuçlandı. Ziraat Bankası ile imzalanan 40 aylık anlaşma kapsamında, tüm personele tek seferde ve eşit miktarda olmak üzere toplam 113.000 TL ödenecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı maaş promosyonu için Ziraat Bankası ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, GSB personeline sağlanacak toplam ödeme 113.000 TL olarak belirlendi.
Bu ödemenin dökümü ise şu şekilde:
-
Nakit Ödeme: 99.500 TL
-
Para Puan (Harcama Limiti): 13.500 TL
-
Toplam Ödeme: 113.000 TL
Protokol Süresi ve Ödeme Takvimi
İmzalanan protokolün süresi 40 ay olarak belirlendi. Bu sürenin özellikle, bir sonraki promosyon protokolünün (2029 yılında) güncel ve zamlı maaşlar esas alınarak yapılabilmesi amacıyla bu şekilde kurgulandığı belirtildi.
Promosyon ödeme takvimi ise şu şekilde işleyecek:
-
Protokol Başlangıç Tarihi: 15 Kasım 2025
-
Promosyon Ödemesi: 15 Kasım 2025 tarihindeki ilk maaş ödemesine müteakip en kısa sürede tüm personelin hesaplarına aktarılacak.