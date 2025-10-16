GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu

Gençlik ve Spor Bakanlığı maaş promosyonu için Ziraat Bankası ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, GSB personeline sağlanacak toplam ödeme 113.000 TL olarak belirlendi.

Bu ödemenin dökümü ise şu şekilde:

Nakit Ödeme: 99.500 TL

Para Puan (Harcama Limiti): 13.500 TL

Toplam Ödeme: 113.000 TL

Protokol Süresi ve Ödeme Takvimi

İmzalanan protokolün süresi 40 ay olarak belirlendi. Bu sürenin özellikle, bir sonraki promosyon protokolünün (2029 yılında) güncel ve zamlı maaşlar esas alınarak yapılabilmesi amacıyla bu şekilde kurgulandığı belirtildi.

Promosyon ödeme takvimi ise şu şekilde işleyecek: