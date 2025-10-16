MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ateşkes anlaşmasının bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın kapısını aralayacak bir başlangıç olmasını ve nihayetinde iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.

'1 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele çalışmalarına ilişkin, "Beka ve güvenliğimiz için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir haftada 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 672 kilometreye ulaşmıştır. Hudutlarımızda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 272 kişi yakalanmış, 1020 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 743, engellenen kişi sayısı da 53 bin 892 olmuştur. Yine; Iğdır, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 94 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" bilgisini paylaştı.

'BİRLEŞİK KRALLIK'TAN 12 UÇAK ALINACAK'

Tuğamiral Aktürk, TSK envanterine kabul edilen yeni silah sistemlerine ilişkin ise "Yerli ve milli savunma sanayimizin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmaları kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda sensör keşif, radar ve komuta aracı, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarik edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, bahsi geçen uçaklar bakım ve modernizasyonlarının yapılması için ilgili firmaya teslim edilmiştir. Söz konusu uçaklar, imzalanan sözleşme kapsamında, bakım ve modernizasyonlarının Birleşik Krallık'ta yapılmasını müteakip kademeli olarak Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınacaktır. Ayrıca, C-130J uçaklarının bakım ve idameleri, TİP (Type Training) eğitimleri sonrası yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamış, ASFAT Anonim Şirketimiz ise 16-18 Ekim tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilen 'Uluslararası Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi'ne katılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'ENTEGRASYON SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, 12 Ekim'de Ankara'da Suriye heyeti ile gerçekleşen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu sürecine ilişkin, "Suriye yeni hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 12 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen üçlü görüşmede Suriye'nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapılmıştır. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, 'Tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlık kaynakları, siyasilerin askeri hastanelerin yeniden açılmasına yönelik taleplerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

'GAZZE'DE ACİL İNSANİ YARDIMIN ULAŞTIRILMASI ÖNCELİKLİDİR'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Gazze'deki ateşkes sonrası gündeme gelen görev gücünde hangi unsurların yer alacağına ilişkin ise "Gazze'de 2 yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bildiğiniz üzere TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.