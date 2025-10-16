2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu ve Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Teklif ve Sayıştay raporlarına ilişkin komisyon müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor. Bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 23 Ekim Perşembe günü yapacağı sunumla başlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 21:24, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 21:24
