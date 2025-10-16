Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun'un uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili olarak açıklama yaptı. EGM, olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki polis başmüfettişinin görevlendirildiğini duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 23:33, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 23:35
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Hakan Tosun'un İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin, iki polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul ilinde Gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki polis başmüfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi