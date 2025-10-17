17 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
Ana sayfaHaberler Siyasi

17 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

17 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 00:01, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 00:03
Yazdır
17 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış programına katılacak, cuma namazını Ulu Cami'de kılacak, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Sivil Toplum Buluşması ve Kültür Yolu Festivali'ne iştirak edecek.

(Diyarbakır/10.30/12.12/13.15/14.00/16.00/18.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından kabul edilecek, Arnavutluk-Türkiye Yatırım Forumu 2025 Açılış Töreni'ne katılacak.

(Tiran)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne iştirak edecek.

(Amsterdam)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Pediatri Kongresi açılış töreni ile Türktransplant Konferansı açılış törenine katılacak.

(Girne/09.15/Magosa/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda "Teknoloji, Dijital Ticaret ve Üretim" paneline iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda "Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İş Birliği" paneline katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve 2024 yılı bölgesel hane halkı tüketim harcaması verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Kudüs/Gazze)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, senato toplantısı ve kortej yürüyüşü, "Bilim Kitabesine Taş İşlenmesi" programı, üniversitenin 2025-2026 Akademik Yılı açılış programı ile "Bilim Hasadı Projesi Çiftçi Buluşması"na iştirak edecek.

(Erzurum/10.00-16.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de Kültür Yolu Festivali kapsamında basın açıklaması yapacak, sergi ziyaretlerinde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, Diyarbakır'da Antakya Medeniyetler Korosunun konserini izleyecek.

(Mardin/11.00/13.15/15.00/Diyarbakır/18.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanları 9. Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent/10.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde kendisine ait değişken ağırlık paletsiz dalış dünya rekorunu kırma denemesi yapacak.

(Antalya/09.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber