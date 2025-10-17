İstanbul'da minibüs devrildi
İstanbul Beykoz'da arıcıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 07:23, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 07:36
TEM Otoyolu Edirne istikametinde minibüs, Kavacık Molla Gürani Viyadüğü mevkisinde arkasına takılı römorkun kontrolden çıkması sonucu devrildi.
Arıcıları taşıyan minibüsteki 3 kişi yaralanırken, bal petekleri yola savruldu. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Minibüs ve römork, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan otoyol, temizleme ve kumlama çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.