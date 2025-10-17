Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor. Kırklareli, Sinop ve Samsun'da sağanak yağış uyarısı yapıldı. Diğer bölgelerde ise hava genellikle parçalı bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar kuzeyde artarken, rüzgarlar hafif ve orta kuvvette esecek.
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 07:27, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 07:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kırklareli, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara
- Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi yağmur ve sağanak yağışlı.
- Güney kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Bursa: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
- Çanakkale: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
- İstanbul: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kırklareli: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Ege
- Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu.
- Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Afyonkarahisar: 22°C, parçalı ve az bulutlu
- Denizli: 26°C, parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 26°C, parçalı ve az bulutlu
- Manisa: 26°C, parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
- Parçalı ve az bulutlu.
- Adana: 31°C, parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 27°C, parçalı ve az bulutlu
- Hatay: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Isparta: 24°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
- Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu.
- Ankara: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
- Çankırı: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
- Eskişehir: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
- Konya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
- Parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
- Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Bolu: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
- Düzce: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
- Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
- Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
- İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Amasya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
- Rize: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
- Samsun: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- Trabzon: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
- Parçalı ve az bulutlu.
- Erzurum: 17°C, parçalı ve az bulutlu
- Kars: 17°C, parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
- Van: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
- Az bulutlu ve açık.
- Diyarbakır: 26°C, az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 26°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 25°C, az bulutlu ve açık
- Siirt: 26°C, az bulutlu ve açık