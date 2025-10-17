Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
İddia: CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçecek
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
İstanbul'da minibüs devrildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu

Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor. Kırklareli, Sinop ve Samsun'da sağanak yağış uyarısı yapıldı. Diğer bölgelerde ise hava genellikle parçalı bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar kuzeyde artarken, rüzgarlar hafif ve orta kuvvette esecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 07:27, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 07:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kırklareli, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

  • Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi yağmur ve sağanak yağışlı.
  • Güney kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • Bursa: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Çanakkale: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
  • İstanbul: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Kırklareli: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Ege

  • Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu.
  • Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • Afyonkarahisar: 22°C, parçalı ve az bulutlu
  • Denizli: 26°C, parçalı ve az bulutlu
  • İzmir: 26°C, parçalı ve az bulutlu
  • Manisa: 26°C, parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

  • Parçalı ve az bulutlu.
  • Adana: 31°C, parçalı ve az bulutlu
  • Antalya: 27°C, parçalı ve az bulutlu
  • Hatay: 29°C, parçalı ve az bulutlu
  • Isparta: 24°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

  • Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu.
  • Ankara: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Çankırı: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Eskişehir: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Konya: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

  • Parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
  • Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • Bolu: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Düzce: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
  • Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

  • Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
  • İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • Amasya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Rize: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Samsun: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
  • Trabzon: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

  • Parçalı ve az bulutlu.
  • Erzurum: 17°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kars: 17°C, parçalı ve az bulutlu
  • Malatya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
  • Van: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

  • Az bulutlu ve açık.
  • Diyarbakır: 26°C, az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 26°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 25°C, az bulutlu ve açık
  • Siirt: 26°C, az bulutlu ve açık


