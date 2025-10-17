Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kırklareli, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi yağmur ve sağanak yağışlı.

Güney kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bursa: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

Bursa: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu.

Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Afyonkarahisar: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 26°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Manisa: 26°C, parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu.

Adana: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Adana: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta: 24°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu.

Ankara: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Ankara: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Bolu: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Amasya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Amasya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Rize: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Trabzon: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu.

Erzurum: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Erzurum: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Malatya: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Van: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 26°C, az bulutlu ve açık

Diyarbakır: 26°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 26°C, az bulutlu ve açık

Mardin: 25°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 26°C, az bulutlu ve açık




