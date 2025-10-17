İsrail namluyu Kıbrıs'a çevirdi!

Bölgesel kaosu varlık sebebi olarak gören Netanyahu hükümeti, namlusunu Kıbrıs'a çevirdi. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Başkanı ve 1974 mücahidi Celal Bayar "İsrail'le savaş kaçınılmaz gibi. Siyonist emellerini zaten açık ettiler. Kıbrıs'ın Yahudi arsası olmadığını bu zalim çetelere göstermeye hazırız" derken Kıbrıslı emekli albay Mehmet Dağman "Güneyde İsrail askeri hareketliliği arttı" ifadelerini kullandı. Rum Akel Partisi yöneticilerinden Elias Demetriou da, "Ada ciddi ve çok büyük bir tehdit altında. İsrail'in kirli hedefleri uğruna Türk, Rum, çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden hepimizi acımasızca katledeceğini biliyoruz. Burası ortak vatanımız. Birlikte savunabiliriz" şeklinde konuştu.

Lefkoşa'da konuştuğumuz emekli albay Dağman, siyonist tehdidin askeri boyutunu "Netanyahu ve siyonist yapının sadece Kıbrıs'a değil; bütün Doğu Akdeniz'e sahip olma emelleri var. Güney Kıbrıs artık zaten İsrail askeri garnizonu oldu. İsrail, Barak füzelerini bize çevirdi. Bataryalar halinde en stratejik noktalara konumlanıyorlar. Tek tuşla onlarca füze fırlatabilir durumdalar. Üstelik bu füzeler 150 kilometre menzile kadar vurabilen nitelikte. İskenderun, Mersin, Antalya dahil Akdeniz kıyı şeridi ve Anadolu bu bataryaların hedefi durumda. Elbette milli savunma sanayimizin geldiği nokta itibarıyla bizim de etkin karşılık verebilme kabiliyetimiz mevcut. Türk'e karşı üstünlük şansları yok ama vazgeçmeyeceklerini de biliyoruz. Çünkü uzun vadeli işgal planı yapıyorlar" sözleriyle anlattı.

YÜZLERCE SİYONİST ASKER VAR

İsrail'in Kıbrıs'a çökme sürecini Rum tarafından başlattığını söyleyen Dağman şöyle devam etti: çünkü orada ciddi bir askeri, siyasi irade yok. Füzeleri de kendi uzman ekipleri kurdu ve başında bekliyor. Diğer kara, deniz ve hava savunma araçlarını da aynı şekilde kendi askerlerinin kontrolünde tutuyor. Emir-komuta tamamen Yahudilerde. Bu kapsamda Rum tarafında yüzlerce siyonist askerin olduğunu söyleyebilirim. Mossad'ın ikinci merkezi de GKRY oldu. Her alanda belirleyici güce dönüştüler. Yıldırım Kalkanı ismini verdikleri 2,5 milyar avroluk savunma sistemi de Barak'a entegre edilerek İsrail'e bağlandı. Netanyahu, Rum lider Hristodulos'a doğrudan direktif veriyor. Çünkü tüm sistem esir durumda.

RUM YÖNETİCİ: BİRLİK OLALIM

Kıbrıs'ta konuştuğumuz Rum Akel Partisi yöneticilerinden Elias Demetriou "Siyonist tehlikenin farkındayız. Bu konuda gereken duyarlılık gösterilmez ise sonumuz Gazze'den kötü olur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Siyonistler; Rum, Türk ayırt etmeden arzı mevcut zırvalığı uğruna hepimizi öldürür ve ya bu topraklardan sürer. Birbirimizle uğraşmak yerine aslında buna karşı işbirliği içerisinde olmamız zorunlu. Çünkü Kıbrıs bizim ortak vatanımız" dedi.

KKTC LİDERİ TATAR: TÜRK ASKERİ GİDERSE GAZZE'YE DÖNERİZ

KKTC'de pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Yeniden aday olan KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 40 yıldan bu yana Kıbrıs'ta iki devletli çözümü savunduğunu anlattı. KKTC hükümetinin ayrı bir devlet olarak ilelebet yaşaması gerektiğini belirten Tatar, "Ana vatanın, KKTC'nin garantörü olmaya devam etmesi lazım. Caydırıcı bir güç olarak Türk askerinin burada kalması şarttır. Aksi takdirde burası Gazze'den beter olur. Burada şehitler vardır, acılar vardır" dedi. Tel Aviv ve Atina'nın kendisini yeniden kazanmasını istemediğini, İsrail ve Yunan medyasındaki haberlerde gördüğünü söyleyen Tatar "Tel Aviv'in güneyde irtibatları var. İsrail orada silahlanıyor. Savunma ve saldırı silahlarını getirdiler. Gazze'ye yönelik buradan lojistik üs aldı. Rumlar da İsrail'in üslerde bulunan silahlarının KKTC'ye ve Türkiye'ye yönelik olduğuna inanıyorlar" ifadelerini kullandı.

YILMAZ BİLGEN



