Van'da kurdu zincirle bağlayan şahsa 81 bin lira ceza kesildi
Van'da tasma taktığı kurdu zincirle evin önüne bağlayan şahsa 81 bin 355 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 08:41, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 09:09
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medyada bir kurdun yakalanmasına ve bağlanmasına ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.
Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi'nde bağlı halde tutulan kurt, ekipler tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Erciş Şefliği'ne teslim edildi.
81 BİN LİRA CEZA
Kurdun tedavisi ve bakımı yapılırken hayvana eziyet eden şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılarak 81 bin 355 lira idari para cezası uygulandı.