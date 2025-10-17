Van'da kurdu zincirle bağlayan şahsa 81 bin lira ceza kesildi

Kurdun tedavisi ve bakımı yapılırken hayvana eziyet eden şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılarak 81 bin 355 lira idari para cezası uygulandı.

Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi'nde bağlı halde tutulan kurt, ekipler tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Erciş Şefliği'ne teslim edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medyada bir kurdun yakalanmasına ve bağlanmasına ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net