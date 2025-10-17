Tokat'ta akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Ambulanslarla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Menteş Durmaz ve İbrahim Durmaz yaralandı.

