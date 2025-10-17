Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
İddia: CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçecek
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
İstanbul'da minibüs devrildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
BYD'den büyük geri çağırma... Batarya ve motor sorunu tespit edildi

Çin'in en büyük otomobil üreticisi BYD, elektrikli araçlarındaki motor ve batarya sorunu nedeniyle geri çağırma açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 09:07, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 09:08
BYD'den büyük geri çağırma... Batarya ve motor sorunu tespit edildi

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Çinli şirketin küresel çapta büyüme yarışında kalite kontrolünü ön plana çıkararak, teknik arızalar nedeniyle kritik iç pazarındaki 115 binden fazla aracı geri çağırıyor.

Hem hibrit hem de saf elektrikli modelleri hedef alan iki ayrı düzenleyici işlem, Shenzhen merkezli BYD'nin Çin'de yoğun bir fiyat rekabetiyle karşı karşıya kalması ve hükümetin maliyetleri düşürmek için aceleyle olası kalite tavizleri konusunda endişe duymasına neden olmasıyla birlikte geldi.

Düzenleyici kurum tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, geri çağırmalar Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin resmi soruşturmalarının ardından gerçekleşti.

BATARYA VE MOTOR İÇİN GERİ ÇAĞIRMA YAPILDI

Otomobil geri çağırmaları yaygın olsa da, bu kusurlar ana tahrik ve batarya bileşenlerini içeriyor ve hükümetin daha güçlü elektrikli araç güvenlik standartları için baskı yapmasıyla birlikte Çinli tüketiciler arasında elektrikli araç güvenliği konusunda endişelere yol açabilir.

Düzenleyiciler, Tesla tarafından ölümcül kazaların ardından popüler hale getirilen gömme veya gizli kapı kolları konusundaki endişeler nedeniyle kapı kolu mekanizması gerekliliklerini hazırlıyor.

BYD'nin ilk geri çağırması, Mart 2015 ile Temmuz 2017 arasında üretilen amiral gemisi hibrit Tang serisinin önceki versiyonuna ait yaklaşık 44 bin adet aracı hedef alıyor. Bir bileşen tasarımındaki ve tahrik motoru kontrolöründeki kusurlar, devre kartının yanmasına ve aşırı durumlarda güç kaybına yol açabilir.

Daha büyük geri çağırma, Şubat 2021 ile Ağustos 2022 arasında üretilen yaklaşık 70 bin elektrikli Yuan Pro crossover'ı kapsıyor. Pilin su geçirmez tasarımındaki bir kusur, güç çıkışında düşüşe yol açabiliyor. BYD, pil yuvasına bir sızdırmazlık maddesi uygulayarak sorunu gidermeyi planlıyor.

Otomobil üreticisi, Çin'deki otomobil fiyat savaşının şirketin içerideki pazar hakimiyetini zayıflatmasıyla birlikte, yerel, fiyat açısından rekabetçi bir oyuncu imajından sıyrılıp küresel bir marka oluşturmayı hedefliyor.

Elektrikli araç devi, Eylül ayında 18 ayın ilk aylık satış düşüşünü yaşayarak Çin'in en çok satan markası unvanını kaybetti. Ayrıca, pazardaki zorlu koşullar nedeniyle 2025 yılı satış hedefini 5,5 milyon adetten 4,6 milyon adede düşürmek zorunda kaldı.

