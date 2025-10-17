Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?

Araba almak isteyenler için en uygun taşıt kredisi faiz oranları ve 350 bin TL'lik kredinin 12, 24 ve 36 ay vadeli geri ödeme tabloları merak ediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, taşıt kredilerinin toplam hacmi 3 Ekim ile sona eren haftada 49 milyar 793 milyon TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde 600 milyon TL'lik bir düşüş yaşandı. Bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerinde bu hafta yeni bir indirim bulunmuyor. Peki, en uygun faiz oranları hangi bankalarda ve 350 bin TL'lik kredi için aylık taksitler ne kadar?

Taşıt Kredisi Faizlerinde Son Durum

Bankalarca sunulan taşıt kredilerinde bu hafta herhangi bir faiz indirimi yapılmadı. Özellikle 12, 24 ve 36 ay vadeli kredilerde en uygun faiz oranları ve geri ödeme tabloları aşağıda yer alıyor.

1 Yıl Vadeli En Uygun Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Dünya Katılım: %2,94

%2,94 Albaraka: %2,96

%2,96 Kuveyt Türk: %3,10

%3,10 Vakıf Katılım: %3,10

%3,10 TEB: %3,29

350 Bin TL'nin 12 Ay Vadeli Geri Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı: 350 bin TL

350 bin TL Faiz Oranı: %2,94

%2,94 Kredi Vadesi: 12 ay

12 ay Aylık Taksit: 36 bin 909 TL

36 bin 909 TL Toplam Geri Ödeme: 444 bin 921 TL

2 Yıl Vadeli En Uygun Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Dünya Katılım: %2,94

%2,94 Albaraka: %2,96

%2,96 Kuveyt Türk: %3,10

%3,10 Vakıf Katılım: %3,10

%3,10 Garanti BBVA: %3,15

350 Bin TL'nin 24 Ay Vadeli Geri Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı: 350 bin TL

350 bin TL Faiz Oranı: %2,94

%2,94 Kredi Vadesi: 24 ay

24 ay Aylık Taksit: 22 bin 539 TL

22 bin 539 TL Toplam Geri Ödeme: 542 bin 947 TL

3 Yıl Vadeli En Uygun Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Dünya Katılım: %2,94

%2,94 Albaraka: %2,96

%2,96 Garanti BBVA: %3,05

%3,05 Akbank: %3,09

%3,09 Kuveyt Türk: %3,10

350 Bin TL'nin 36 Ay Vadeli Geri Ödeme Tablosu