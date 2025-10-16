Türk Dünyası Akademisi Başlıyor: Gönül Coğrafyamıza Yolculuk Zamanı!

AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
İstanbul'da minibüs devrildi
İstanbul'da minibüs devrildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Türk Dünyası Akademisi Başlıyor: Gönül Coğrafyamıza Yolculuk Zamanı!

Genç Memur-Sen, gençlerin ufkunu genişleten ve yürekleri coğrafyalar ötesi kardeşliklerle buluşturan eğitim serilerine bir yenisini ekliyor. Kudüs'ü, Balkanları, Aileyi merkeze alan akademilerin ardından şimdi sıra Türk Dünyası Akademisi'nde!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 10:20, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 10:33
Yazdır
Türk Dünyası Akademisi Başlıyor: Gönül Coğrafyamıza Yolculuk Zamanı!

TİKA ve YTB iş birliğiyle hayata geçirilen bu özel program, Türk Dünyasında yaşanan gelişmelere ilgi duyan, tarihi bağları yeniden keşfetmek isteyen, 18-35 yaş aralığındaki gençler için hazırlandı.

Bu akademiyle, her biri gönül coğrafyamızın farklı bir kapısını aralayan değerli isimler, Türk Dünyasının geçmişini, bugününü ve geleceğini gençlerle paylaşacak.

27 Ekim - 20 Kasım 2025 tarihleri arasında

Eğitimler, Pazartesi ve Perşembe günleri 21.00-22.30 saatleri arasında iki oturum halinde, Genç Memur-Sen YouTube kanalı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Akademiye başvuru süresi 25 Ekim'de sona erecek.

Alanında Uzman Konuklar, Dolu Dolu İçerik

Program boyunca Türk Dünyasının kültürel, ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutları, bölge ülkeleri arasındaki kardeşlik bağları ve ortak geleceğe dair perspektifler, alanında uzman isimlerin rehberliğinde ele alınacak.

Konuklar arasında;

. Abdulhadi Turus (YTB Başkanı) - Türk Dünyasında YTB'nin Diaspora Faaliyetleri

. Abdullah Eren (TİKA Başkanı) - Türk Dünyasının Kalkınmasında TİKA'nın Rolü

. Dr. Ufuk Ulutaş (Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi) - Geçmişten Günümüze Türkiye-Özbekistan İlişkileri

. Prof. Dr. Birol Akgün (Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi) - Türk Dünyasında Azerbaycan'ın Varlığı

. Prof. Dr. Mehmet Yüce (Uludağ Üniversitesi) - Dünya Jeopolitiğinde Türk Dünyası

. Prof. Dr. Fırat Purtaş (Hacı Bayram Veli Üniversitesi) - Güvenlik Bağlamında Türk Dünyasının Geleceği

. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer (Medeniyet Üniversitesi) - Harezm'den Maveraünnehir'e, Horasan'dan Sind-Hind'e Bir Kültür Birliği Olarak Daru'l-İslam

. Dr. Kenan Aslanlı (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) - Türk Dünyasının Uluslararası Ekonomik Entegrasyonu yer alıyor.

Sertifika, Kura ve Türk Dünyasına Yolculuk!

Program sonunda derslerin hepsine katılan gençler Türk Dünyası Akademisi kurasına katılmaya hak kazanacak. Katılımcıların %80'ini tamamlayanlara ise sertifika verilecek.

Geçmiş akademilerde dereceye giren gençler Kudüs'e, Balkanlara ve Umre'ye gönderilmişti. Bu yıl ise aynı heyecan Türk Dünyası ile yeniden yaşanacak:

10 genç, Türk Dünyası devletlerinde unutulmaz bir kültürel yolculuğa çıkacak!

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Dr. Mesut Emre Balcı, Türk Dünyası Akademisi'nin gençlerin gönül coğrafyamızla bağlarını güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek şunları söyledi:

"Genç Memur-Sen olarak bizler, sadece bir sendikal örgütlenme değil; aynı zamanda bir fikrin, bir idealin, bir medeniyet tasavvurunun temsilcisiyiz. Türk Dünyası Akademisi ile, genç kardeşlerimizin tarih bilincini derinleştirmeyi, ortak kültürümüzü ve değerlerimizi yeniden hatırlatmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; geleceği güçlü kılacak olan, kökleriyle bağını koruyan bir gençliktir."

Balcı, akademinin gençler için benzersiz bir fırsat sunduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kudüs, Balkan ve Aile Akademileriyle başlayan bu yürüyüş, şimdi Türk Dünyası'nın kapılarını aralıyor. Her ders, her konuk, gençlerimiz için yeni bir ufuk olacak. Program sonunda 10 gencimizi Türk Dünyası ülkelerine gönderecek olmamız da bu vizyonun somut bir yansıması. Biz inanıyoruz ki, bu akademiyle yetişen her genç, Türk Dünyasının geleceğinde söz sahibi olacak."

BAŞVURU

Genç Memur-Sen, bir kez daha gönül coğrafyamızın sesini gençlerle buluşturuyor.

Sen de bu anlamlı yolculukta yerini al, Türk Dünyasının kalbine dokun.

Detaylar ve başvuru için; https://forms.gle/GQCzA9AAThwPwshKA

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber