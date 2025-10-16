Türk Dünyası Akademisi Başlıyor: Gönül Coğrafyamıza Yolculuk Zamanı!

TİKA ve YTB iş birliğiyle hayata geçirilen bu özel program, Türk Dünyasında yaşanan gelişmelere ilgi duyan, tarihi bağları yeniden keşfetmek isteyen, 18-35 yaş aralığındaki gençler için hazırlandı.

Bu akademiyle, her biri gönül coğrafyamızın farklı bir kapısını aralayan değerli isimler, Türk Dünyasının geçmişini, bugününü ve geleceğini gençlerle paylaşacak.

27 Ekim - 20 Kasım 2025 tarihleri arasında

Eğitimler, Pazartesi ve Perşembe günleri 21.00-22.30 saatleri arasında iki oturum halinde, Genç Memur-Sen YouTube kanalı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Akademiye başvuru süresi 25 Ekim'de sona erecek.

Alanında Uzman Konuklar, Dolu Dolu İçerik

Program boyunca Türk Dünyasının kültürel, ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutları, bölge ülkeleri arasındaki kardeşlik bağları ve ortak geleceğe dair perspektifler, alanında uzman isimlerin rehberliğinde ele alınacak.

Konuklar arasında;

. Abdulhadi Turus (YTB Başkanı) - Türk Dünyasında YTB'nin Diaspora Faaliyetleri

. Abdullah Eren (TİKA Başkanı) - Türk Dünyasının Kalkınmasında TİKA'nın Rolü

. Dr. Ufuk Ulutaş (Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi) - Geçmişten Günümüze Türkiye-Özbekistan İlişkileri

. Prof. Dr. Birol Akgün (Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi) - Türk Dünyasında Azerbaycan'ın Varlığı

. Prof. Dr. Mehmet Yüce (Uludağ Üniversitesi) - Dünya Jeopolitiğinde Türk Dünyası

. Prof. Dr. Fırat Purtaş (Hacı Bayram Veli Üniversitesi) - Güvenlik Bağlamında Türk Dünyasının Geleceği

. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer (Medeniyet Üniversitesi) - Harezm'den Maveraünnehir'e, Horasan'dan Sind-Hind'e Bir Kültür Birliği Olarak Daru'l-İslam

. Dr. Kenan Aslanlı (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) - Türk Dünyasının Uluslararası Ekonomik Entegrasyonu yer alıyor.

Sertifika, Kura ve Türk Dünyasına Yolculuk!

Program sonunda derslerin hepsine katılan gençler Türk Dünyası Akademisi kurasına katılmaya hak kazanacak. Katılımcıların %80'ini tamamlayanlara ise sertifika verilecek.

Geçmiş akademilerde dereceye giren gençler Kudüs'e, Balkanlara ve Umre'ye gönderilmişti. Bu yıl ise aynı heyecan Türk Dünyası ile yeniden yaşanacak:

10 genç, Türk Dünyası devletlerinde unutulmaz bir kültürel yolculuğa çıkacak!

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Dr. Mesut Emre Balcı, Türk Dünyası Akademisi'nin gençlerin gönül coğrafyamızla bağlarını güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek şunları söyledi:

"Genç Memur-Sen olarak bizler, sadece bir sendikal örgütlenme değil; aynı zamanda bir fikrin, bir idealin, bir medeniyet tasavvurunun temsilcisiyiz. Türk Dünyası Akademisi ile, genç kardeşlerimizin tarih bilincini derinleştirmeyi, ortak kültürümüzü ve değerlerimizi yeniden hatırlatmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; geleceği güçlü kılacak olan, kökleriyle bağını koruyan bir gençliktir."

Balcı, akademinin gençler için benzersiz bir fırsat sunduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kudüs, Balkan ve Aile Akademileriyle başlayan bu yürüyüş, şimdi Türk Dünyası'nın kapılarını aralıyor. Her ders, her konuk, gençlerimiz için yeni bir ufuk olacak. Program sonunda 10 gencimizi Türk Dünyası ülkelerine gönderecek olmamız da bu vizyonun somut bir yansıması. Biz inanıyoruz ki, bu akademiyle yetişen her genç, Türk Dünyasının geleceğinde söz sahibi olacak."

BAŞVURU

Genç Memur-Sen, bir kez daha gönül coğrafyamızın sesini gençlerle buluşturuyor.

Sen de bu anlamlı yolculukta yerini al, Türk Dünyasının kalbine dokun.

Detaylar ve başvuru için; https://forms.gle/GQCzA9AAThwPwshKA