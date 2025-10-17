Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının 2024 yılına ait soruşturmasında şüpheli olarak bulunan Ş.T.'yi arayan polis memurları E.K. ve O.Ş.'nin, "Dosyanı kapatacağız" diyerek Cumhuriyet Başsavcısının adını kullandıkları ve 5 bin dolar istediklerine dair şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili şüpheli polis memurlarını Silopi ve İstanbul'un Beykoz ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

İKİ POLİS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 polis memuru, çıkarıldıkları mahkemece "İrtikap" suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.



