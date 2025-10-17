Sarıyer'de TIR devrildi: Çocuk parkında faciadan dönüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halinde olan TIR, saat 13.00 sıralarında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt tarafında çocuk parkı da olan yola devrildi.

