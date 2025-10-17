2025-DGS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

2025-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları

2025-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2025-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar