Ulaştırma yatırımlarına gelecek yıl 778,5 milyar lira harcanacak

Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Borsada 4 ayın en düşük seviyesi görüldü!
Borsada 4 ayın en düşük seviyesi görüldü!
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ulaştırma yatırımlarına gelecek yıl 778,5 milyar lira harcanacak

Türkiye, gelecek yıl demir yolu ulaşımı, kara yolu ulaşımı, bilgi ve iletişim, deniz yolu ulaşımı ile kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı programları için 778,5 milyar liralık bütçe ayırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 15:10, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 15:11
Yazdır
Ulaştırma yatırımlarına gelecek yıl 778,5 milyar lira harcanacak

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, teknolojik gelişmelerin sağladığı hızlı ilerleme, ulaşım sektörünü de etkisi altına alarak hızla değişirken bu sürece ayak uydurmak için ulaştırma programlarının gideri için kaynak aktarılacak.

Bu kapsamda, ulaştırma sektöründe en fazla pay 377 milyar 196 milyon 244 bin lirayla demir yolu ulaşımı için kullanılacak. Bu yıl 305 milyar 228 milyon 361 bin lira olan söz konusu bütçe, 2026 için yüzde 23,57 artırılmış oldu.

İkinci sıradaki kara yolu ulaşımına bu yıl 329 milyar 853 milyon 395 bin lira olarak ayrılan bütçe, gelecek yıl yüzde 10,70 artışla 365 milyar 156 milyon 17 bin liraya yükseltildi.

Bilgi ve iletişim programının bütçesi de yüzde 33,65 artırılarak 23 milyar 292 milyon 789 bin liraya çıkarıldı.

Deniz yolu ulaşımı programında bu yıl yaklaşık 5,7 milyar lirayı bulan bütçe, gelecek yıl için yüzde 20,31 artışla 6 milyar 809 milyon 995 bin liraya ulaştı.

Kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı programında ise gelecek yıl bütçesi, bu yıla kıyasla yüzde 36,68 artarak 6 milyar 44 milyon 149 bin lira oldu.

Böylece, bu yıl 662 milyar 591 milyon 119 bin lira olan ulaştırma programlarındaki toplam bütçe, gelecek yıl yüzde 17,49 artışla 778 milyar 499 milyon 194 bin lirayı bulacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber