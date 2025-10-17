EGM'den Banka Promosyonu İhalesi İçin Açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 17 Ekim 2025 tarihinde yayımladığı bir basın açıklamasıyla, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personeli ilgilendiren maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyonu ihalesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamaya göre, banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhale Canlı İzlenebilecek

EGM, sürecin tüm personel ve kamuoyu tarafından net bir şekilde takip edilebilmesi için ihalenin canlı olarak yayınlanacağını belirtti. İhale, Emniyet Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesapları ve Polis Radyosu üzerinden anlık olarak izlenebilecek. Bu adım, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğine dair önemli bir güvence olarak değerlendirildi.

Promosyonun Tamamı Doğrudan Personele

Açıklamanın en kritik bölümünü ise promosyon ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin madde oluşturdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, ihale sonucunda banka tarafından verilecek olan promosyon tutarının tamamının, personelin şahsi hesabına yatırılacağını vurguladı. Açıklamada, "Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir" ifadesi kullanılarak, paranın başka bir amaçla kullanılmayacağının altı net bir şekilde çizildi. Bu duyuru, promosyon gelirinin tamamının doğrudan personele ulaşmasını bekleyen emniyet mensupları tarafından memnuniyetle karşılandı.