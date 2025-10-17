Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildi. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ele alınan raporun, lise eğitim sisteminde yapılması planlanan değişikliklerin temelini oluşturması bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 16:12, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 16:12
Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurulun Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun ele alındığını ve hazırlanan değerlendirme raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtildi.