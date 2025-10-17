Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Amasya'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş : 17 Ekim 2025 16:20
Amasya'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

Osman Kurt'un kullandığı 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı Karayolları'na ait temizlik kamyonu ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan araç sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

