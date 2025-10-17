Amasya'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 16:20, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 16:22
Osman Kurt'un kullandığı 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı Karayolları'na ait temizlik kamyonu ile çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan araç sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.