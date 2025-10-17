OSB'lerde yatırımlarını tamamlayamayan sanayicilere ek süre fırsatı

Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

OSB'lerde yatırımlarını tamamlayamayan sanayicilere ek süre fırsatı

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, yapı ruhsatı veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayan katılımcılara, 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurulması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından en fazla 31 Mart 2028 tarihine kadar süre verilebilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 17:03, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 17:08
Yazdır
OSB'lerde yatırımlarını tamamlayamayan sanayicilere ek süre fırsatı

Bakanlıktan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin açıklama yapıldı.

Planlı altyapıları, 2,7 milyon istihdam ve 60 binden fazla faaliyete geçmiş yatırımla sanayinin üretim merkezleri olan OSB'lerin gelişmesini hızlandırmaya ve atıl yatırım yeri kalmamasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu amaçla, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'ne 5 Eylül 2024 tarihinde yapılan değişikliklerle eklenen geçici 12. maddeyle, tüm süreleri tükendiği halde yatırımlarını tamamlamamış ve 5 Şubat 2025 tarihine kadar başvuran katılımcılara, yatırımlarını tamamlamaları için Bakanlığımızca 3 yıla kadar ilave süreler verilmiştir. Bu imkandan yararlanan 4 bin 697 katılımcının, yatırımlarını tamamlamaları ve atıl alanları üretime kazandırabilmeleri için fırsat sağlanmıştır."

- Son başvuru tarihi 31 Aralık

Bakanlığa gelen talepler ve yapılan tespitler dolayısıyla OSB içindeki yatırım yerlerinin üretime kazandırılması için yeni bir düzenlenmeye ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 17 Ekim 2025 tarihli ve 33050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, OSB Uygulama Yönetmeliği'ne geçici 13. madde eklenmiştir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 60. maddede belirtilen Bakanlık uzatımı dahil tüm süreleri tükenen ve yapı ruhsatı veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayan katılımcılara, 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurulması halinde Bakanlık tarafından en fazla 31 Mart 2028 tarihine kadar süre verilebilir. Bakanlık tarafından verilen sürenin hesaplanmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih esas alınır. Süresi içinde başvuru yapılmayan süresi bitmiş tüm parsel tahsisleri, OSB tarafından iptal edilir."

Yönetmeliğe eklenen geçici 13. maddeyle, süreleri dolduğu halde henüz yatırımlarını gerçekleştirmemiş katılımcılara, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alarak yatırım süreçlerini tamamlayabilmeleri için yeni bir hak tanındığına işaret edilen açıklamada, böylece OSB'lerde yer alan yatırım yerlerinin atıl kalmamasına yönelik, yatırım yapmak isteyen sanayiciler için yeni bir imkan sağlandığı vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber