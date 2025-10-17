Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvete aracılık etmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, Epözdemir'in tutukluluk haline ve ilk duruşmasının 19 Aralık'ta yapılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Epözdemir'in, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021'de başlattığı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak'ın tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması konusunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu yolla menfaat sağladığına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, Yurtçakların soruşturmasını yürüten ve rüşvet nedeniyle meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile A.D. arasında geçen WhatsApp konuşma kayıtlarına ulaşıldığı, bu mesaj içeriklerinde rüşvet olarak alınan paranın "Rezan" adlı kişiye götürüleceğine dair konuşmalara rastlandığı bildiriliyor.

Aynı konu nedeniyle Yargıtay Ceza Dairesinde yargılanan A.D'nin bu dosya kapsamında tanık olarak ifadesine başvurulduğu aktarılan iddianamede, A.D'nin Rezan olarak bahsettikleri kişinin, Epözdemir olduğunu söylediği kaydediliyor.

Epözdemir'in ofisinde arama işleminde, biri 1 Nisan 2021 düzenleme tarihli 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri ise 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli 930 bin lira bedelli borçlusu C.Ç, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği bildirilen iddianamede, MASAK raporuna göre Epözdemir'in, C.Ç'nin oğlu U.Ç'ye 3 Kasım 2017'de 600 lira burs ödemesi göndermesi hususlarının dikkati çekici olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, A.D'nin 27 Eylül 2018'de Epözdemir'in hesabına 1 milyon 268 bin lira yatırdığının tespit edildiği, Epözdemir'in bu tarihe yakın dönemde de hesabına dolar ve avro cinsi nakit yatırma işlemleri bulunduğu kaydediliyor.

Epözdemir'in C.Ç'nin UYAP üzerindeki savcılık rolü üzerinden, vekaletle takip ettiği ya da vekalet sunmayı düşündüğü dosyalarda tarafların kişisel veri niteliğindeki adres, kimlik ve telefon numarası gibi bilgileri sorguladığı yönünde tanık beyanları olduğu aktarılan iddianamede, C.Ç'ye verilen koruma kararı kapsamında iki araçlık şerh hakkı bulunduğu, Epözdemir adına kayıtlı aracın 12 Haziran 2019-5 Ekim 2021 arasında C.Ç'ye verilen koruma kararı kapsamında şerh edildiğine dair tespit yapıldığı bildiriliyor.

İddianamede, Epözdemir'in savunmasında, tam olarak hatırlamamakla birlikte C.Ç'nin eşinin kullanımı ya da aracında bir problem olduğu için "ivazlı tahsis" şeklinde bahse konu aracı C.Ç'ye verdiğini beyan etse de bu yönde bir belge sunamadığı gibi bedelin kendisine ne zaman ne şekilde ödendiğine dair de tutarlı bir savunma yapamadığı, C.Ç. ile Epözdemir arasındaki ilişkinin iddia edildiği gibi normal bir tanışıklıktan öte olduğunun ortaya konulduğu vurgulanıyor.

İddianamede, Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.