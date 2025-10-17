Bakan Fidan: Gazze'ye nefes, Filistin'e umut olmaya devam edeceğiz

Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmelerde Gazze konusunu ele aldıklarını belirten Fidan, "İki taraf olarak da Gazze'deki ateşkesin devamlılığı, insani yardımların kesintisiz girmesini, savaşın kalıcı olarak durmasını beklediğimizi teyit ettik. Aynı zamanda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi bölgedeki kalıcı barış için esas bir adımdır." diye konuştu.

Fidan, Gazze'de oluşturulan barış ikliminin sürmesi, ateşkesin bozulmaması, bu konuda atılması gereken adımların, uluslararası işbirliğinin ortaya konması gerektiği konusunda Alman mevkidaşıyla hemfikir olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın ve özellikle Almanya'nın Filistin'le ilgili, Gazze'yle ilgili sorunlarda ortaya koyacağı her türlü yapıcı adımın çok büyük değer taşıyacağını ifade ettik. Türkiye sağlanan mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi bundan sonrasında da fazlasıyla yapmaya hazır. Özellikle bu çerçevede adı geçen 'görev gücü, barış kurulu veya uluslararası istikrar gücü' gibi şu anda tam altı doldurmamış konuların hayata geçtikçe içinde yer alma konusunda Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) tarafından ortaya konan tam bir irade var."

Fidan, atılan her adımın kalıcı barışa hizmet etmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gazze'de tesis edilen ateşkesin hemen ardından yardım çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı olarak bir Büyükelçimizi İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak görevlendirdik. Bu Büyükelçimiz aynı zamanda geçmişte AFAD Başkanlığı da yapmıştı, Sayın Mehmet Güllüoğlu. Kendisi şu anda görevine başlamış durumda. Amacımız koordinatörümüz vasıtasıyla arazide faaliyet gösteren yardım kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın diplomasiyle olan, diğer devletlerle olan, bizlerle olan aradaki koordinasyonunu bu arkadaşımızın sağlaması."

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki insani yardımların uzun vadeli ve sistemli olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, Gazze'ye nefes, Filistin'e umut olmaya devam edecektir. Gazze'nin yeniden imarına yönelik çabalara da aktif destek vermeyi sürdüreceğiz. Gazze'de yükselecek her bina insanlığın ortak vicdanının eseri olacaktır. Henüz yolun çok başındayız. Nihai amacımız iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm acılara rağmen barış ve refahın hakim olacağı bir Orta Doğu kurmaktır."