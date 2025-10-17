'Uyuşturucu'dan gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları çıktı
Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında Alman pilot hayatını kaybetti

Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan atlayış yaptıktan sonra denize düşen Alman pilot, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 19:20, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 19:21
Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında Alman pilot hayatını kaybetti

16 Ekim tarihinde Ölüdeniz Mahallesi Babadağ'ın 1700 metre pistinden tekli atlayış gerçekleştiren Alman uyruklu yamaç paraşütü pilotu Frederick Sass, akrobasi hareketleri yaptığı esnada paraşütün kapanmasıyla denize düştü.

Kazayı gören çevredeki tekneciler hızla pilotu sudan çıkardı. Kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sass, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi altına alınan pilot, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

